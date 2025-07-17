Учитель религии заставила школьников заниматься проституцией

Правоохранители в Пуэрто-Рико арестовали школьную учительницу по подозрению в сексуальной эксплуатации двух несовершеннолетних. Об этом сообщило издание People .

По данным источника, речь идет о преподавателе религии, 42-летней Лизамари Риверу-Гарсию. Ее обвинили по статьям о принуждении к сексуальным действиям и торговле людьми. По делу проходят двое потерпевших — школьники 15 и 17 лет.

Следствие считает, что Ривера-Гарсия с декабря 2023 года заставляла своих жертв заниматься проституцией. В первом случае это продолжалось до октября 2024 года, во втором — до ноября 2024 года.

Если суд признает учителя виновной по всем пунктам, то ей грозит лишение свободы на срок до 50 лет.

Ранее в США учительница совратила 12 малолетних учеников. Свои действия женщина объяснила тем, что чувствовала себя обделенной вниманием.