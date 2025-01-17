Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника

Учительница начальной школы в одном из округов американского штата Нью-Джерси Лора Карон соблазнила 11-летнего школьника и впоследствии родила от него ребенка. Женщину уже арестовали, сообщило издание Independent .

По данным полиции, 34-летняя учительница соблазнила подростка, когда он учился в пятом классе вместе с братом. Ребенок подвергался сексуальному насилию с 11 до 15 лет, когда жил у нее в доме.

Педагог забеременела от подростка, когда ему было 13 лет.

С семьей своей жертвы она познакомилась в 2016 году. Родители мальчика стали разрешать своим детям каждую неделю оставаться у нее в гостях. Это привело к тому, что с 2016 по 2020 год дети начали постоянно жить с Карон.

По данным властей, братья и сестры подростка рассказали полиции, что он начал спать с ней в одной постели с 11 лет. Они знали о регулярном сексуальном насилии, происходящем в доме учительницы.

Сам мальчик подтвердил это во время допроса, а до этого признался в этом сестре по смс.

Женщину задержали после того, как отец пострадавшего подростка в декабре 2024 года опубликовал в соцсетях свое мнение о том, что его сын и пятилетний ребенок Карон поразительно похожи.

Карон задержали. Ее обвинили в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Педагогу только по одному из пунктов обвинения грозит тюремное заключение от 10 до 20 лет, а также от пяти до 10 лет еще по двум другим.

Ранее в США учительницу, совратившую 18-летнего ученика, приговорили к полутора годам тюрьмы.