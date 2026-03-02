Появились кадры взрывов в Бахрейне

Рядом со столицей Бахрейна утром прогремел взрыв. В небо поднялся столб густого дыма. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Жительница Алеся Лаппо рассказала об обстановке.

«Ситуация на 2 марта следующая: обстреливают, ПВО сбивает ракеты, но супермаркеты открыты, водоснабжение, электроэнергия, интернет есть», — отметила она в беседе с 360.ru.

Местные жители ездят в офисы, но школы проводят занятия онлайн.

«Жизнь идет. Вот только приехали из торгового центра. В плане продовольствия все есть на полках: и молочка, и мясо, и рыба», — добавила она.

Ранее США закрыли посольство в Манаме. В представительстве объяснили решение сохраняющейся напряженностью в регионе. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Темой диалога стала ситуация вокруг Ирана.