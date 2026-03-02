США закрыли посольство в Бахрейне

США закрыли посольство в столице Бахрейна Манаме из-за эскалации в регионе

США закрыли посольство в столице Бахрейна Манаме. О решении приостановить работу на неопределенный срок объявила американская дипмиссия .

В представительстве объяснили решение сохраняющейся напряженностью в регионе и пообещали сообщить отдельно о возвращении к обычному режиму работы.

Гражданам США в Бахрейне советуют при звуках взрывов или включении сирен немедленно искать укрытие — спуститься на нижние этажи зданий, держаться подальше от окон. На улице рекомендуют найти защищенное помещение либо лечь на землю и прикрыть голову руками.

В посольстве напомнили об опасности падающих обломков даже при перехвате ракет или дронов. Американцев призвали избегать массовых мероприятий, следить за официальной информацией и выполнять указания местных властей.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Российский лидер выразил готовность содействовать стабилизации обстановки.