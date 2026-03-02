Путин поговорил по телефону с главами Катара и Бахрейна

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой разговора стала ситуация вокруг Ирана. Путин выразил готовность содействовать стабилизации обстановки в регионе.

Эмир Катара, в свою очередь, назвал сотрудничество с Россией приоритетом.

Лидеры государств договорились оставаться на связи друг с другом.

