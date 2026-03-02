Путин поговорил по телефону с главами Катара и Бахрейна
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Темой разговора стала ситуация вокруг Ирана. Путин выразил готовность содействовать стабилизации обстановки в регионе.
Эмир Катара, в свою очередь, назвал сотрудничество с Россией приоритетом.
Лидеры государств договорились оставаться на связи друг с другом.
По данным Российского союза туриндустрии, суммарные потери операторов из-за конфликта составили уже минимум 1,5 миллиона долларов, а если конфликт затянется — они составят десятки миллионов.