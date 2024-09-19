Появились фото с затопленным Будапештом из-за разлива Дуная

Вышедший из берегов Дунай в Будапеште затопил набережные в центре города . Река разлилась перед зданием венгерского парламента. В распоряжении 360.ru оказались фото с места происшествия.

В городе частично перекрыли дороги и приостановили навигацию. Энергетическая компания MVM Group предупредила о возможных перебоях с газо- и электроснабжением. Нижние набережные Пешта и Буды закрыты.

Ожидается, что в субботу уровень воды в реке достигнет отметки в 8,5 метра, что на 50 сантиметров ниже, чем во время наводнения 2013 года. Обычно уровень Дуная составляет 3,5 метра.

Въезды на остров Маргит с обеих сторон закрыты полицией, и войти могут только те, кто участвует в работах, представители прессы и гости отеля «Гранд Отель», сообщило венгерское издание Index.hu. Сейчас почти весь остров заложили мешками с песком для защиты от наводнения, соорудив своеобразные дамбы.

«Нам предстоит пережить предстоящую неделю, когда паводок утихнет, мы демонтируем эти объекты и вернем острову первоначальную функцию», — сказал генеральный директор FCSM Дьердь Палько.

Ранее разрушительное наводнение обрушилось на Польшу. Подтопления из-за аномальных дождей зафиксировали во многих городах, ситуация остается критической.