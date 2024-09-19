Дунай вышел из берегов и затопил набережные в центре Будапешта

Река Дунай разлилась и затопила улицы в центре Будапешта. Очевидцы сняли наводнение на видео, сообщило агентство Associated Press .

Вышедшая из берегов река залила набережные, для защиты улиц рабочие соорудили преграды из мешков с песком. По информации издания, пик половодья ожидают 21 сентября. Уровень воды может достигнуть 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

По данным РИА «Новости», вода уже скрыла скамейки для туристов перед венгерским парламентом. Глубоко под воду также ушел мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная».

Ранее на Европу обрушился шторм «Борис», из-за которого реки вышли из берегов. Наводнения зафиксировали в Румынии, Польше, Чехии и Австрии. Чешский президент Петр Павел заявил, что на восстановление пострадавших городов уйдут месяцы или даже годы.

Австрийский канцлер из-за природного катаклизма отменил все мероприятия, запланированные на начало недели.

В Польше из опасных районов эвакуировали 1600 жителей. Издание Myśl Polska раскритиковало власти из-за отказа выделить деньги на строительство дамб и водохранилищ.