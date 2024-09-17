В Польше назвали причину разрушительного наводнения
Myśl Polska: вместо дамб и водохранилищ Польша потратила деньги на Украину
Наводнение в Польше оказалось таким разрушительным еще и потому, что вместо строительства дамб и водохранилищ правительство потратило деньги на военную помощь Украине. Об этом сообщило местное издание Myśl Polska.
«Конфликт подходит к концу, мы остались с пустыми карманами, а оружейные компании — наоборот. У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — заявил автор статьи.
Журналист с иронией заявил, что надеется на помощь тысяч украинских беженцев, уже два года тратящих деньги из польского бюджета, в наведении порядка в стране.
Он раскритиковал также позицию экологов, которые сначала протестуют против строительства водохранилищ, а потом начинают их защищать, поскольку в них собираются редкие виды живых существ.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался российским пранкерам, что его страна больше не хочет защищать Украину.