Наводнение в Польше оказалось таким разрушительным еще и потому, что вместо строительства дамб и водохранилищ правительство потратило деньги на военную помощь Украине. Об этом сообщило местное издание Myśl Polska .

«Конфликт подходит к концу, мы остались с пустыми карманами, а оружейные компании — наоборот. У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — заявил автор статьи.

Журналист с иронией заявил, что надеется на помощь тысяч украинских беженцев, уже два года тратящих деньги из польского бюджета, в наведении порядка в стране.

Он раскритиковал также позицию экологов, которые сначала протестуют против строительства водохранилищ, а потом начинают их защищать, поскольку в них собираются редкие виды живых существ.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался российским пранкерам, что его страна больше не хочет защищать Украину.