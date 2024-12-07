Появилась карта с зоной поражения ракеты «Орешник» при пуске из Белоруссии

Sputnik рассчитал время подлета «Орешника» по целям в ЕС при пуске из Белоруссии

Территория всего Евросоюза попала в зону поражения новой российской стратегической ракеты средней дальности «Орешник». Это следует из опубликованной карты с расчетами подлетного времени до целей, которую опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Дольше всего «Орешнику» добиться до Лондона и Парижа — более восьми минут. Военные цели в Германии, Польше и Румынии ракета поразит в срок от трех до шести минут после запуска с территории Белоруссии. Полет до Киева займет менее трех минут.

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко на размещение на территории республики ракетных систем средней дальности «Орешник».

Об этом лидеры двух государств договорились по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Путин подчеркнул, что после запуска серийного выпуска новые ракеты поступят в Российское войска стратегического назначения и в это же время их начнут передавать Белоруссии. Российский лидер добавил, что оставил за военно-политическим руководством союзной республики выбор целей для поражения на территории вероятного противника.