Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

В воскресенье в Швеции грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов из-за проливных дождей. Об этом сообщила телекомпания SVT .

Авария произошла недалеко от Эрншельдсвика, несколько вагонов оказались на обочине железнодорожного полотна. По данным Шведского транспортного управления, восстановление движения может занять несколько недель.

Представитель ведомства Петер Йонссон уточнил, что экстренные службы вывезли опасные грузы, после чего начнется расчистка территории и оценка ущерба.

В августе трамвай сошел с путей в Екатеринбурге из-за закатанных в асфальт рельсов. В мэрии города возложили ответственность на подрядную организацию, которая занималась ремонтом.