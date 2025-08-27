Трамвай сошел с путей в Екатеринбурге из-за закатанных в асфальт рельсов

Дорожные рабочие провели неверный расчет во время ремонта участка в екатеринбургском районе Уралмаш и подняли уровень асфальта до трамвайных рельсов, не оставив необходимого желоба. В результате вышедший в первый рейс вагон с пассажирами сошел с путей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.RU.

Осведомленный источник сообщил журналистам, что сейчас ситуацию срочно исправляют.

В мэрии Екатеринбурга возложили ответственность на подрядную организацию, которая занималась ремонтом работ.

«„Гортранс“ рассматривает возможность взыскания убытков за издержки», — подчеркнули в администрации города.

В комментарии РБК в департаменте информационной политики мэрии Екатеринбурга добавили, что рабочие не предупредили перевозчика о невозможности проезда по отремонтированному участку.

«В результате инцидента никто не пострадал, вагон был неполный, его скорость — небольшая. Повреждений у вагона также нет», — добавили в администрации.

