Захарова: на Украине изрыгают и пережевывают новость о коме Кеосаяна

Украинские СМИ уже пятый день обсуждают информацию о коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на злословие в украинских пабликах.

«Бандеровская медиаобслуга уже дней пять пережевывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережевывает», — написала Захарова.

Дипломат возмутилась тому, что эта «инфопомойка» начала произносить слово «карма», не зная ее значения. Они делают это серьезно, без тени сомнения, при этом выглядят глупо и обличают свою необразованность.

Ранее супруга Кеосаяна главред телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале написала, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме. Известно, что у Кеосаяна больное сердце.

Бывшая жена Кеосаяна Алена Хмельницкая отметила, что у нее «внутри полный развал», ее слова привело издание kp.ru. Актриса пожелала всем беречь душу и здоровье.