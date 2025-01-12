«Давятся, изрыгают». Захарова — об ажиотаже в украинских СМИ вокруг комы Кеосаяна
Захарова: на Украине изрыгают и пережевывают новость о коме Кеосаяна
Украинские СМИ уже пятый день обсуждают информацию о коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на злословие в украинских пабликах.
«Бандеровская медиаобслуга уже дней пять пережевывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережевывает», — написала Захарова.
Дипломат возмутилась тому, что эта «инфопомойка» начала произносить слово «карма», не зная ее значения. Они делают это серьезно, без тени сомнения, при этом выглядят глупо и обличают свою необразованность.
Ранее супруга Кеосаяна главред телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале написала, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме. Известно, что у Кеосаяна больное сердце.
Бывшая жена Кеосаяна Алена Хмельницкая отметила, что у нее «внутри полный развал», ее слова привело издание kp.ru. Актриса пожелала всем беречь душу и здоровье.