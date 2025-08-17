Подружившиеся британки спасли жизнь находившегося в коме любовника

Объединившие усилия две любовницы 60-летнего британца спасли его от смерти, добившись судебного запрета на отключение аппаратов жизнеобеспечения. Как сообщила газета The Independent , женщины узнали о существовании друг друга недавно, но сразу же подружились и решили уберечь возлюбленного.

Изучившие судебное решение журналисты узнали, что мужчина впал в кому после кровоизлияния в мозг в 2024 году.

В августе финансирующий больницу фонд предложил отключить его от аппаратов, которые поддерживали в пациенте жизнь. Против выступили две женщины, которые заявили, что знакомы с мужчиной более 20 лет.

Выяснилось, что обе состояли с ним в отношениях, но даже не знали о существовании друг друга, но риск принудительной смерти возлюбленного заставил женщин объединиться.

Они заявили, что их общий партнер верил в духовное исцеление и выступил бы против отключения аппаратов, поддерживающих в нем жизнь, чтобы использовать все отведенное ему время.

Суд встал на их сторону и подчеркнул, что работа аппаратов продолжится пока пациент не уйдет из жизни естественным путем.

В конце июля в Саудовской Аравии умер член королевской семьи Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, проведший в коме 20 лет. В тяжелое состояние он впал после черепно-мозговой травмы, полученной в аварии в 2005 году. На протяжении всего времени жизнь в нем поддерживали специальные аппараты.