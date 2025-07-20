В Саудовской Аравии умер «спящий принц» после 20 лет комы

Член королевской семьи Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, проведший более 20 лет в коме после серьезного ДТП, скончался. Об этом сообщил портал Sabq .

«Молитвы за него состоятся завтра, в воскресенье, после дневной молитвы в мечети Имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде», — уточнило издание.

В 2005 году принц Аль-Валид получил черепно-мозговую травму в результате ДТП, когда учился в военном колледже в Лондоне. У него произошло кровоизлияние в мозг. После аварии его отправили в Медицинский город имени короля Абдель Азиза в Эр-Рияде, где он находился в коме.

Принц все 20 лет был под постоянным медицинским наблюдением на аппарате искусственной вентиляции легких. Его отец, принц Халед бин Талал бин Абдулазиз, выступал против отключения сына от аппарата жизнеобеспечения, надеясь, что он идет на поправку.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила одной из подписчиц, что ей нечего сказать о состоянии своего мужа, находящегося в коме режиссера Тиграна Кеосаяна. Улучшений его в состоянии нет.