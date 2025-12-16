Подросток с мачете и шумовыми гранатами ворвался в школу Польши

Полиция Польши задержала ворвавшегося в школу подростка с мачете и гранатами

Вооруженный мачете и шумовыми гранатами подросток ворвался в здание начальной школы в городе Тарнобжег на юго-востоке Польши. Об этом сообщил сайт Onet cо ссылкой на пресс-службу местного отделения полиции.

В ведомстве заявили, что юноша вошел в учебное заведение после звонка. В коридоре его встретил один из сотрудников школы, который пытался остановить подростка. Школьник ударил его рукояткой мачете по голове и выбежал из здания.

От прибывших на место сотрудников полиции юноша убегать не стал и добровольно сдался. Сейчас он находится в детском правоохранительном отделении Жешува.

По одной из версий, молодой человек пришел ради мести руководству школы за увольнение матери, работавшей в учебном заведении.

В пресс-службе не исключили, что после допроса подростка могут обвинить в попытке причинения тяжкого вреда здоровью.

Во вторник, 16 декабря, подмосковные правоохранители задержали устроившего смертельное нападение ученика Успенской школы в поселке Горки-2. Подросток зарезал ученика четвертого класса и ранил охранника, который пытался его остановить. В ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину.