Подозрительный автомобиль заметили у здания Капитолия

Припаркованный около здания конгресса США автомобиль вызвал подозрения у полиции Капитолия. На место выдвинулась оперативная группа для проверки. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Правоохранители уточнили, что машина ехала по пешеходной дорожке, а после заехала на газон. Сидевшего за рулем мужчину задержали.

«Наш отряд по обнаружению взрывных устройств осмотрел автомобиль и объявил, что он безопасен. Водителя арестовали за безрассудное вождение», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что остальным участникам дорожного движения временно стоит объезжать ведущие к конгрессу улицы, которые пока остаются перекрытыми.

Полицию Капитолия перевели на усиленный график работы после теракта в Новом Орлеане, где погибли 15 человек при въезде в толпу автомобиля, а также взрыва Tesla Cybertruck около принадлежащего избранному президенту Дональду Трампу отеля в Лас-Вегасе.

Ранее газета The Daily Mail со ссылкой на источники в силовых структурах США сообщила, что исполнители обеих акций — Шамсуддин Джаббар и Мэтью Ливельсбергер — служили на одной военной базе.