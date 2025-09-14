Перед смертью Кирк раздал несколько поручений соратникам

Перед роковым выступлением в Университете долины Юта активист Чарли Кирк связался с коллегами. Он призвал побороть левых радикалов и наказать мэров некоторых городов за создание небезопасных условий для жителей, сообщил Fox News .

«Привлечь мэров и губернаторов к ответственности за то, насколько опасной они делают ситуацию для людей, которые вынуждены жить в этих городах», — написал он министру внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер получил сообщение о том, что необходимо закрыть левые радикальные организации. Чиновник ответил, что Белый дом собирался этим заняться.

Ранее основанная Кирком некоммерческая организация для консервативной молодежи Turning Point USA анонсировала памятное мероприятие в Аризоне. Публичная панихида пройдет 21 сентября на стадионе State Farm.