Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка хотел свести счеты с жизнью

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон признался в совершении преступления и заявил, что скорее сведет счеты с жизнью, чем добровольно сдастся спецслужбам США. Об этом сообщила газета The New York Post.

После совершения убийства Чарли Кирка подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Отец узнал сына по опубликованным фото. На кадрах мужчина в кепке и очках поднимался на лестничной площадке.

Тогда родственник уговорил Робинсона встретиться со пастором по делам молодежи. Тот является офицером оперативной группы по розыску беглецов Службы маршалов США. После этого ФБР провело задержание молодого человека.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что задержанный по подозрению в убийстве активиста сдался полицейским, прислушавшись к давлению семьи. Президент США Дональд Трамп допустил, что преступника приговорят к смертной казни.