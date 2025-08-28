Подозреваемому в атаке на «Дружбу» запретили въезд в Евросоюз

Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону подозреваемому в атаке на «Дружбу»

Правительство Венгрии запретило въезд в Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, которого считает ответственным за атаку на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто, его слова в социальной сети X привел госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

Сийярто отметил, что подобные удары считаются посягательством на суверенитет Венгрии. Кому именно выдали запрет, не уточняется.

«Любой, кто посягнет на наш суверенитет и энергетическую безопасность, должен ожидать последствий. Этот раз не стал исключением», — заявил Сийярто.

Он отмечал, что дроны ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» уже в третий раз. Из-за этого Венгрия и Словакия остались без нефти. В ответ глава киевского режима Владимир Зеленский отшутился, что существование «Дружбы» зависит от Венгрии.

Ранее 28 августа стало известно, что поставки по «Дружбе» возобновились.