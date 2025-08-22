Венгрия заявила о новом ударе Украины по нефтепроводу «Дружба»

Сийярто заявил о новом ударе по нефтепроводу «Дружба»

Фото: РИА «Новости»

Нефтепровод «Дружба» в очередной раз подвергся атаке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сейчас поставки сырья по нему приостановлены.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени», — написал министр у себя в Facebook*.

Из-за случившегося, продолжил Сийярто, перевозку сырой нефти в Венгрию снова пришлось прекратить. Происходящее, по оценке главы МИД, стало очередной атакой на энергетическую безопасность страны.

«Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!» — предупредил он.

Ранее о том, что ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию, сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Броуди с позывным Мадьяр.

«Украина снова разбила нефтепровод „Дружба“, через который Европа получает нефть от Путина», — рассказал он.

До этого Украина атаковала нефтепровод 18 августа.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

