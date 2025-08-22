Венгрия заявила о новом ударе Украины по нефтепроводу «Дружба»
Сийярто заявил о новом ударе по нефтепроводу «Дружба»
Нефтепровод «Дружба» в очередной раз подвергся атаке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сейчас поставки сырья по нему приостановлены.
«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени», — написал министр у себя в Facebook*.
Из-за случившегося, продолжил Сийярто, перевозку сырой нефти в Венгрию снова пришлось прекратить. Происходящее, по оценке главы МИД, стало очередной атакой на энергетическую безопасность страны.
«Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!» — предупредил он.
Ранее о том, что ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию, сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Броуди с позывным Мадьяр.
«Украина снова разбила нефтепровод „Дружба“, через который Европа получает нефть от Путина», — рассказал он.
До этого Украина атаковала нефтепровод 18 августа.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.