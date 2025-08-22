Венгрия заявила о новом ударе Украины по нефтепроводу «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» в очередной раз подвергся атаке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сейчас поставки сырья по нему приостановлены.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени», — написал министр у себя в Facebook*.

Из-за случившегося, продолжил Сийярто, перевозку сырой нефти в Венгрию снова пришлось прекратить. Происходящее, по оценке главы МИД, стало очередной атакой на энергетическую безопасность страны.

«Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!» — предупредил он.