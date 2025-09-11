WSJ: Залужный не остановил подрыв «Северных потоков» по приказу Зеленского

Бывший украинский военачальник Валерий Залужный ослушался приказа президента Владимира Зеленского прекратить операцию по подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, экс-генерал игнорировал приказы главы государства.

«Однако сам генерал, который с начала 2024 года служит послом в Лондоне, отверг предположения о причастности Киева, назвав их провокацией», — добавили авторы материала.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что пятеро подозреваемых в подрывах «Северных потоков» могли скрываться на Украине. В итальянскую тюрьму попал украинец Сергей Кузнецов — предполагаемый координатор группы. Его планируют передать ФРГ.