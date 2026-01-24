Украина и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса. Такое заявление сделал РИА «Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта», — сказал он.

Полищук добавил, что украинская сторона вместе с европейскими странами пытается заменить обсуждение ключевых вопросов, связанных с территориальными реалиями и причинами кризиса, разговорами о постконфликтном устройстве. В частности, речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

По его словам, «украинцы и европейцы должны перестать ставить телегу впереди лошади, что препятствует урегулированию».

Полищук заявил, что долгосрочное мирное урегулирование на Украине возможно только в том случае, если удастся разрешить территориальный вопрос. Также для завершения конфликта необходимо устранить первопричины созданного Западом кризиса.

Также он подчеркнул, важно не место переговоров по Украине, а их содержание и политическая решимость достичь договоренностей. По его словам, Россия всегда стремилась к дипломатическому решению и никогда не избегала переговоров с Украиной.