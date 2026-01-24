МИД РФ: в переговорах по Украине главное не место проведения, а их содержание

Важнее не место переговоров по Украине, а их суть и политическая решимость достичь договоренностей. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время вопрос так не стоит. Главное — не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», — сказал он.

Он даже добавил, что Россия всегда была привержена дипломатии и никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Без решения территориального вопроса долгосрочное урегулирование украинского кризиса невозможно.

Дипломат подчеркнул важность уважения к самоопределению жителей регионов, которые воссоединились с Россией.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал он.

По его мнению, Украина должна стать внеблоковой и нейтральной страной, уважать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.

Накануне в ОАЭ завершился первый раунд переговоров между Россией, США и Украиной. На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. В ее состав входят представители Минобороны. Возглавляет российскую сторону начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обозначила в своей новой оборонной стратегии завершение украинского конфликта. При этом основная ответственность за достижение этого урегулирования лежит на европейских странах.