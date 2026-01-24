Дипломат Полищук: мира на Украине не достигнуть без решения вопроса территорий

Долгосрочное мирное урегулирование на Украине возможно только в том случае, если удастся разрешить территориальный вопрос. Об этом РИА «Новости» заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Также для завершения конфликта необходимо устранить первопричины созданного Западом кризиса. По словам дипломата, Украине следует вернуться к внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, а также отказаться от неонацистской идеологии и восстановить соблюдение прав русскоязычных граждан.

«Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — подчеркнул Полищук.

Ранее агентство Reuters не увидело признаков достижения компромисса на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Американские дипломаты усиливают давление на Украину, но продвижения в переговорном процессе пока нет.