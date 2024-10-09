«Пропашет Флориду с запада на восток». Раскрыты последствия урагана «Милтон»

Угрожающий американскому штату Флорида ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. Об этом 360.ru заявил синоптик Александр Шувалов.

Он пояснил, что всего существует пять параметров опасности для тропических ураганов, но приближающаяся к восточному побережью США буря, по данным американских метеорологов, превысила их.

«Они построили свой прогноз на оценке скорости ветра, высоты приливной волны и количества осадков. Этот ураган превысил параметры, которые заданы для последней, пятой степени опасности. Поэтому сейчас пошла речь о предоставлении „Милтону“ шестого уровня», — заявил Шувалов.

Синоптик пояснил, что скорость ветра надвигающейся стихии составит 70 километров в час — это больше, чем то, что ранее наблюдалось при тропических ураганах. Поэтому последствия станут разрушительными, и власти Флориды уже дали предписания об эвакуации пяти миллионов человек, что только подтверждает серьезность угрозы.

«Ситуация далеко не рядовая. Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа», — подытожил Шувалов.

Президент США Джо Байден объявил, что отменил свои поездки в Германию и Анголу из-за прихода урагана «Милтон». Он подчеркнул, что не может покидать страну, когда ей грозит новое стихийное бедствие.