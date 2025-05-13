Под требованием Европы прекратить огонь скрывался четкий план

За ультиматумом Европы о прекращении огня на самом деле стоял четко проработанный план. Такое мнение выразил аналитик Александр Меркурис на YouTube .

«Даже если бы оно вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня. Это привело бы к увеличению экономического и военного давления на Россию», — сказал он.

Аналитик назвал маловероятной отправку иностранных военных на Украину, однако эту возможность нельзя отсеивать. По мнению эксперта, решение опровергнуть европейское требование было правильным с точки зрения интересов России.

«Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, это просто прямая дорога к провалу переговоров», — сказал Меркурис.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас ответила на предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле. Она вслед за его украинским коллегой Владимиром Зеленским потребовала от Москвы прекращения огня. По словам политика, диалога под ударами ракет не может быть.