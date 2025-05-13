Почти все туристы, застрявшие в Турции из-за отмены полетов, вернулись в Россию

Почти все туристы, которые не смогли вылететь из Турции из-за ограничений в работе аэропортов перед 9 мая и атак БПЛА, вернулись в Россию. Об этом сообщили на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«На данный момент, по словам участников рынка, почти 100% путешественников, которые „застряли“ в Турции из-за проблем в расписании турецких перевозчиков, вернулись в Россию», — рассказали представители АТОР.

В ассоциации также отметили, что из-за перебоев в расписании полетов турецких авиакомпаний с 6 по 9 мая отдельные туроператоры столкнулись с массовыми отменами поездок. Туры отменили от 3% до 20% российских клиентов в зависимости от оператора.

Сотрудники АТОР добавили, что специалисты ведут индивидуальную работу с каждым туристом, который изменил планы на отпуск или опоздал к началу путевки.

На прошлой неделе флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отменил все рейсы из курортных городов страны в Россию после атаки беспилотников на Московский регион.

Туристы рассказывали, что из-за отмены рейсов они были вынуждены ожидать вылета в предоставленных им гостиницах, расположенных у дороги в аэропорт.