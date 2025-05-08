Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Россию

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отменил все рейсы из курортных городов страны в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в туристической индустрии.

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские туроператоры пытаются разрешить ситуацию и ведут переговоры с партнерами.

Турецкий лоукостер Pegasus пока не сообщал об отмене рейсов в города России. Также, по предварительной информации, Turkish Airlines сохранила рейсы в Стамбул.

В Российской ассоциации туроператоров отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

«Они не все рейсы отменили. Я пока не готов эту ситуацию комментировать», — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с 360.ru.

Ранее стало известно, что более 90 рейсов на прилет и вылет задержали в московских аэропортах. Это произошло из-за ограничений на полеты по соображениям безопасности на фоне атаки беспилотников.