Дали ночлежку у трассы. Россияне застряли в Турции из-за отмены рейсов Turkish Airlines

Российские туристы не могут вернуться домой из Антальи из-за отмены рейсов Turkish Airlines. Пассажиров выселили из хороших отелей и предоставили гостиницы, расположенные у дороги в аэропорт. Об этом 360.ru сообщила одна из туристок Анна.

Женщина должна была вылететь в Санкт-Петербург еще 7 мая в 20:00 по московскому времени. Сперва рейс перенесли на 8 мая на 08:00 утра. Группу россиян выселили из отеля, в котором они отдыхали, и привезли в аэропорт, однако через несколько часов объявили, что вылет не состоится.

«Нас отвезли в обшарпанный отель, никаких морей и бассейной тут нет. Обычная ночлежка. Туристов, оказавшихся в аналогичной ситуации, здесь около 30-40 человек», — рассказала Анна.

Туроператор Pegas Touristik долго не давал никакой информации о том, когда люди смогут попасть домой, отметила собеседница 360.ru. Представители компании говорили, что вся ответственность за ситуацию лежит на Turkish Airlines.

«Отель, который нам предоставили, расположен прямо на трассе неподалеку от аэропорта. Тут постоянно гудят машины и невозможно выспаться», — пожаловалась туристка.

Анна добавила, что у нее была забронирована гостиница в Санкт-Петербурге, где она планировала провести два дня и отпраздновать День Победы. Эти планы оказались под вопросом. Многие пассажиры, по ее словам, и вовсе столкнулись с нехваткой денежных средств, поскольку брали с собой суммы, рассчитанные исключительно на определенное количество дней отдыха.

«У многих почти не осталось денег, все потратили. Нам не продлили отпуск, а просто оставили выживать в предлагаемых обстоятельствах. Особенно тяжело пассажирам с маленькими детьми, которым нужно особенное питание», — подчеркнула россиянка.

Только вечером 8 мая туристам сообщили, что вылет в Россию состоится 9 мая в 02:00. Авиакомпанию заменили на Nordwind Airlines.

Ранее стало известно, что флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отменил все рейсы из курортных городов страны в Россию после атаки беспилотников на Московский регион.