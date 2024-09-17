Список пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане исчисляется сотнями, среди них — посол Ирана Моджтаба Амани. Как это стало возможным и почему детонация оказалась массовой, рассказал 360.ru подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Он напомнил, что пейджер состоит из принимающего устройства, которое по определенному каналу дает электрический импульс. Во взорвавшихся гаджетах, вероятно, была пластичная взрывчатка с детонатором, сработавшим от переключившегося сигнала.

«Я думаю, там была поставлена программа активации <…> для того, чтобы это было массово. Потому что если кто-то купил пейджер, начал проверять и сразу взорвался — сразу информация распространяется, и люди или перестают покупать пейджеры, либо свои пейджеры отдают в полицию», — предположил офицер.

Собеседник 360.ru не исключил, что взрывы организовали израильские спецслужбы. Он рассказал, как похожим способом ликвидировали террористов на Кавказе.

«Мы, российские спецслужбы, перехватывали поставки, к примеру, гранатометов. Понятно, что они идут террористам. <…> При выстреле гранатомет взрывался на плече у стреляющего. Вот и все. Так довольно много террористов было уничтожено, пока разобрались. Там же война идет, не поймешь, как взорвался, почему взорвался…», — сообщил ветеран «Альфы».

Представители «Хезболлы» до сих пор пользуются пейджерами, поскольку сигнал от них сложнее прослушать и взломать, чем от мобильных телефонов.

Минздрав Ливана призвал жителей страны не пользоваться личными автомобилями, чтобы не мешать проезду скорых, а медучреждения — перейти в максимальный режим готовности.