Почти слепой пьяный британец проехал 241 км по ночной трассе

Полиция Великобритании задержала пьяного водителя, который проехал 241 километр по ночной трассе, несмотря на серьезные проблемы со зрением. Об этом сообщила газета The Times .

Нарушителем оказался 49-летний Энтони Холл. Он взял автомобиль своей девушки без разрешения и отправился из графства Западный Йоркшир в Камбрию.

Все это время мужчина ориентировался по задним фонарям грузовика. Патрульные обратили внимание на автомобиль после того, как он начал перемещаться из ряда в ряд и несколько раз выехал на обочину.

После остановки Холл признался, что незадолго до поездки употреблял алкоголь. Кроме того, мужчина сообщил полицейским, что уже два года числился слепым.

На заседании суда прокурор Суреш Баср заявил, что водитель лишь чудом избежал аварии. Окончательное решение по делу суд вынесет 8 сентября.

Ранее во Вроцлаве нетрезвый водитель Audi A4, перевозивший пассажиров и девушку в багажнике, врезался в дерево. Всем участникам поездки потребовалась медицинская помощь.