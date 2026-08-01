В Польше пьяные украинцы на Audi с девушкой в багажнике влетели в дерево

В польском городе Вроцлаве пьяная поездка семи украинцев закончилась аварией и больницей. Водитель Audi A4, в багажнике которой находилась девушка, врезался в дерево, сообщила пресс-служба МВД страны.

Полицейских вызвали ночью на место аварии. Они выяснили, что водитель по неизвестным причинам съехал с проезжей части на обочину, где врезался в дорожный знак, а затем в дерево.

«Всего в машине находилось семь человек, в том числе одна женщина, перевозившаяся в багажнике. Для нее эта поездка закончилась переломом позвоночника», — уточнили в ведомстве.

Пострадали украинцы в возрасте от 19 до 27 лет. Все были пьяны. Четырех пассажиров госпитализировали. У девушки из багажника также были переломы ребер.

В МВД уточнили, что у водителя был судебный запрет на вождение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, пожизненный запрет на вождение и депортация.

Ранее в Псковской области микроавтобус улетел в кювет.