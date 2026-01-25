«Почти как друзья». Обед в финале переговоров в Абу-Даби дал «ощущение надежды» на прогресс

После окончания официальной части трехсторонних переговоров в Абу-Даби делегации приняли участие в совместном обеде. Об этом написало издание Axios .

По данным анонимных источников газеты, во время обеда члены делегаций России, США и Украины выглядели «почти как друзья», а сама атмосфера встречи дала «ощущение надежды» на дальнейший прогресс.

Американские чиновники рассказали изданию, что переговоры были продуктивными, стороны начали сближать позиции по ключевому вопросу — территориальному. Переговорщики обсудили требования России по Донбассу, разногласия вокруг Запорожской АЭС, а также возможные шаги для завершения конфликта.

Второй раунд переговоров прошел в расширенном составе. Потом делегации разделились на две подгруппы: политическую и военную. Переговоры шли отдельно. Следующая трехсторонняя встреча запланирована на воскресенье, 1 февраля.