Развязка? Почему Путин согласился на новый раунд с Украиной и когда он пройдет

Следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 1 февраля

Дипломатический марафон России и Украины в ОАЭ получит продолжение в кратчайшие сроки. Как сообщил в X журналист Axios Барак Равид, делегации вновь соберутся за столом переговоров в Абу-Даби уже 1 февраля.

Барак Равид со ссылкой на чиновника из Белого дома заявил, что и президент России Владимир Путин, и Зеленский якобы дали личное согласие на возобновление трехстороннего формата. Кремль такую информацию не подтверждал.

«И президент Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что свидетельствует об их уверенности в достигнутом прогрессе», — цитирует журналист собеседника.

Также в Белом доме сочли, что трехсторонние переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби были «продуктивными». В МИД ОАЭ также назвали прошедший саммит «беспрецедентным» и «продуктивным».

Январские встречи прошли в режиме «максимальной тишины», однако известно, что украинские и российские представители контактировали напрямую.

Главным фактором ускорения процесса Reuters назвал «растущее давление» администрации Дональда Трампа на Киев. Белый дом настаивает на уступках, которые позволили бы остановить конфликт в ближайшие недели.

В качестве «пряника» Вашингтон рассматривает масштабный план восстановления Украины, оцениваемый в сотни миллиардов долларов.