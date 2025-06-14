Почти 80 жителей Ирана погибли после атак Израиля

Постпред Ирана при ООН заявил о гибели 78 человек из-за ударов Израиля

В результате ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности организации .

Иравани уточнил, что среди погибших были высокопоставленные военные чиновники.

«Подавляющее большинство пострадавших — гражданские лица, включая женщин и детей», — отметил постпред.

Ранее стало известно, что Иран выпустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля в ходе ответной операции «Суровое наказание». Об этом сообщили в израильских СМИ, уточнив, что удары зафиксировали в семи районах центральной части страны.

Служба скорой помощи Израиля заявила, что в результате атаки пострадали пять человек. Ранения различной степени тяжести получили жители центральных регионов.