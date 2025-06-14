Почти 80 жителей Ирана погибли после атак Израиля
Постпред Ирана при ООН заявил о гибели 78 человек из-за ударов Израиля
В результате ударов Израиля по Ирану погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности организации.
Иравани уточнил, что среди погибших были высокопоставленные военные чиновники.
«Подавляющее большинство пострадавших — гражданские лица, включая женщин и детей», — отметил постпред.
Ранее стало известно, что Иран выпустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля в ходе ответной операции «Суровое наказание». Об этом сообщили в израильских СМИ, уточнив, что удары зафиксировали в семи районах центральной части страны.
Служба скорой помощи Израиля заявила, что в результате атаки пострадали пять человек. Ранения различной степени тяжести получили жители центральных регионов.