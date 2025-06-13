Пять жителей Тель-Авива пострадали из-за атаки Ирана

Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила о пострадавших в результате иранского ответного удара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек в центральной части страны.

«На данный момент бригады MDA оказывают медицинскую помощь в округе Дан пяти пострадавшим, включая одного человека с травмами средней тяжести и четырех человек с травмами легкой степени тяжести, полученными от осколков», — сообщили в медслужбе.

Пострадавших доставили в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере

В ЦАХАЛ заявили, что недавно Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Ранее СМИ сообщили, что первая волна иранских ракет достигла Тель-Авива. Одна из ракет попала в здание Министерства обороны Израиля, после чего в штабе вспыхнул пожар.