Иран выпустил не менее 200 ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание»

Иран выпустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля в ходе операции «Суровое наказание». Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила 50 ракет из первой сотни выпущенных снарядов. Система ПВО «Железный купол» не смогла полностью отразить атаку.

Удары зафиксировали в семи районах центрального Израиля.

Ранее стало известно, одна из иранских ракет первой волны попала в здание Министерства обороны Израиля, после чего в штабе вспыхнул пожар.

ЦАХАЛ призвал общественность не публиковать места и фотографии попаданий ракет. Предположительно, до Тель-Авива долетело около семи ракет.