Почти 30 человек пострадали в Бишкеке во время ночных беспорядков | 360°

18 мая 2024, 11:52
Почти 30 человек пострадали в Бишкеке во время ночных беспорядков
Минздрав Киргизии: в Бишкеке во время беспорядков пострадали 29 человек
Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.
В ночь на 18 мая за помощью врачей обратились 29 человек, 15 из них доставили в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь.
Реклама
«Остальным была оказана помощь на месте», — отметили в ведомстве.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев побывал в отделении лицевой хирургии нацгоспиталя — там находится раненый пакистанец. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, мужчину готовят к операции.
Около тысячи человек собрались в Бишкеке на акции из-за массовой драки с иностранцами. Позже МВД Киргизии сообщило о стабилизации ситуации. Демонстранты разошлись в результате переговоров с полицией.
Киргизия
Больницы
Врачи
Беспорядки
Полиция
Реклама
Реклама