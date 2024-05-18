«Ситуация стабильная». МВД прокомментировало обстановку после митинга в Бишкеке | 360°

Мир 18 мая 2024, 09:32 «Ситуация стабильная». МВД прокомментировало обстановку после митинга в Бишкеке МВД Киргизии: ситуация в Бишкеке после митинга стабилизировалась Roman/Xinhua / Global Look Press

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Ситуация после стихийного митинга в Бишкеке стабилизировалась. Об этом сообщили на сайте МВД Киргизии.

Правоохранители полностью контролируют ситуацию. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме. Они организовали патрули и начали проводить разъяснительную работу.

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«Ситуация на территории города Бишкека стабильная», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители обеспечивают общественный порядок. Движение на улицах Бишкека восстановили.

Около тысячи человек собрались в центре столицы Киргизии из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, которые разместились в одном из хостелов Бишкека. Участники акции согласились разойтись после переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым.