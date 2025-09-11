Почти 200 тысяч французов вышли на митинги

На демонстрации в рамках движения «Заблокируем все» в нескольких городах Франции вышли почти 200 тысяч участников. Количество задержанных достигло 540 человек, сообщил BFMTV .

Шествия против режима жесткой экономии и неравенства организовали во многих городах Франции — от Тулузы до Лилля через Бордо, Ла-Рошели, Нанте, Ренне и Париже. По оценкам полиции, в них приняли участие более 197 тысяч человек. За порядком следили 80 тысяч правоохранителей.

«Мы хотим, чтобы государственные услуги работали, чтобы было больше налогов для богатых, меньше налогов для бедных и чтобы было более справедливое распределение богатства», — заявил соцработник из Парижа Жан-Батист.

На нескольких акциях произошли стычки, полицейские применили слезоточивый газ. По последним данным, по всей стране арестовали 540 человек.

Протестующие захватили Лионский вокзал. Из-за беспорядков произошел сбой в расписании движения электричек.