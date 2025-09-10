Протестующие захватили Лионский вокзал в Париже

Около 400 протестующих захватили Лионский вокзал в Париже и заблокировали его работу. Об этом сообщил сайт Actu.fr .

Пригородные поезда и городские электрички Парижа на некоторых линиях движутся с перебоями.

Для обеспечения порядка в столице находятся шесть тысяч жандармов. К середине дня задержали 63 протестующих.

Всего по стране прошло более 430 акций. Митинги проходят под лозунгом «Заблокируем все!», появившимся летом в знак протеста против недавно ушедшего в отставку правительства Франсуа Байру, не продержавшегося и года.

Новым премьером стал бывший министр вооруженных сил Франсуа Лекорню.