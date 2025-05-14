Послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Под санкции попадут суда, которые относят к российскому «теневому флоту», а также компании из Китая, ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана, содействующие обходу ограничений на торговлю энергоресурсами.

По информации Financial Times, ограничительные меры затронут 149 танкеров и 60 организаций. Официальное согласование ограничений должно быть на следующей неделе.

«Меры направлены на сохранение давления на Москву, в то время как Европа опасается, что президент США Дональд Трамп может уйти от [украинского регулирования]», — отметили авторы материала.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС не введет новые антироссийские санкции без поддержки США. Из-за этого власти России могут воспринять угрозы их введения как блеф.