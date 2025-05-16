Почему молчит Санду? Экс-президент Молдавии высказался о переговорах Украины и России

Бывший президент Молдавии, глава оппозиционной в стране Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон назвал важными проходящие в Стамбуле переговоры Украины и России. Видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале .

«Проходящие сегодня в Стамбуле переговоры очень важны. [Конфликт] нужно остановить», — заявил он.

Додон отметил, что приветствует усилия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые делают все возможное для достижения мира. При этом завершить конфликт нужно так, чтобы он больше не начинался.

Также Додон раскритиковал нынешнего президента Молдавии Майу Санду за отсутствие реакции на политические события вокруг Украины и России.

«Кстати, почему молчит Майя Санду, почему она не приветствует переговоры? Не получила указание из Брюсселя или Лондона?» — задался вопросом политик.

Он призвал Санду обозначить свою позицию. При этом напомнил, что политик идет «по тем же граблям», что и украинское руководство — способствует вооружению Молдовы, запрещает неугодных журналистов и воюет с оппозицией.

«А граждане Молдовы хотят мира, и я очень надеюсь, что он скоро наступит, и станет основой для стабильности в нашем регионе», — сказал Додон.

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле уже начались. Прессу на мероприятие не пустили.