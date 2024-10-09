Побережью Флориды предсказали радикальные изменения после урагана «Милтон»

Приближающийся к американскому штату Флорида ураган «Милтон» грозит серьезными изменениями всему побережью. Сильный ветер уничтожит песчаные дюны, которые сдерживают волны океана, что приведет к сильному затоплению. Такой прогноз сделала Геологическая служба США (USGS) .

В ведомстве подчеркнули, что последствия урагана затронут все пляжи штата.

«Волны и штормовой нагон урагана потенциально вызовут эрозию и заплеск волн на всем побережье», — указали в USGS.

Песчаные дюны формируются при помощи ветра и регулярно растут, поднимаясь над уровнем океана. Ураган снесет всю верхнюю часть и передвинет песок вглубь территории. Оставшуюся без защиты землю заполнит вода.

Ранее Роскосмос опубликовал снимок урагана «Милтон», снятый со спутника «Электро-Л». Тогда стихия еще находилась над акваторией Мексиканского залива.

После призыва властей Флориды к эвакуации территорию штата покинули более пяти миллионов жителей.