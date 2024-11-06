Победу Трампа спрогнозировали в Канзасе

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу в Канзасе с шестью голосами выборщиков. Об этом сообщил телеканал NBC .

В прошлых выборах Трамп также побеждал в этом штате. СМИ в Соединенных Штатах объявляют вероятного лидера в ходе поступления информации о подсчетах голосов. Так население информируют о примерных итогах выборов.

После подсчета 48% бюллетеней в колеблющемся штате Висконсине отрыв Трампа от кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис сократился до одного процентного пункта. Республиканец лидирует с 49,8%.

После подсчета 47% бюллетеней Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. По данным на 06:10 по московскому времени, республиканец набрал 50,5% голосов против 48,6% у Харрис.