Трамп перехватил лидерство в ключевом колеблющемся штате

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп перехватил лидирующую позицию в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Об этом сообщило агентство Associated Press после подсчета 47% голосов.

Сначала после обработки 27% бюллетеней лидирующую позицию занимала кандидат от демократов Камала Харрис. На тот момент она набрала 55,1%. По состоянию на 06:10 по московскому времени Трамп перехватил инициативу и набрал 50,5% голосов, в то время как у Харрис отмечается 48,6%.

Республиканец говорил, что победа в Пенсильвании будет решающей для его успеха на выборах. По данным аналитиков сервиса ставок Polymarket, вероятность победы Трампа — 73,4%. Тогда как успех Камалы Харрис эксперты оценили в 27%.