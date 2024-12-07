Победителя первого тура выборов президента Румынии заподозрили в покупке голосов

Прокуратура Румынии провела обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура Румынии совместно с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом надзорное ведомство сообщило в заявлении для прессы.

Обыски связаны с фактами подкупа избирателей, отмывания денег и компьютерного мошенничества.

«Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления», — сообщила прокуратура.

Конституционный суд принял решение аннулировать результаты первого тура выборов. Победивший на этом этапе кандидат Джорджеску назвал это государственным переворотом.