Общественник Бадалян указал на запуск репрессивной машины в Армении

Член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян заявил о запуске репрессивной машины в Армении, указав на силовые акции и беззаконие премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам Бадаляна, Пашинян, антирейтинг которого приближается к 90%, пытается удержать власть, однако старания приводят к обратному эффекту. Аналитик привел в пример недавнее задержание архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна, вызвавшее негодование.

«Нападки на армянскую церковь не нашли никакой поддержки не только среди армянского народа, но и среди диаспоры», — отметил эксперт.

Ту же реакцию, напомнил специалист, спровоцировало задержание российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, чья деятельность принесла Армении миллиарды долларов инвестиций и помогла тысячам людей.