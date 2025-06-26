Сегодня 03:10 Армения обвинила церковь в заговоре. Как нападки Пашиняна на монахов и оппозицию связаны с Россией Политолог Кошкин: аресты Пашиняна — это подготовка к выборной кампании — 2026 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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«Святейший, иди дальше кувыркайся с женой своего дяди, от меня тебе что нужно?». Сложно поверить, но этими словами премьер Армении Никол Пашинян внезапно начал беспрецедентную кампанию против Армянской апостольской церкви. Зачем Пашиняну понадобилось арестовать архиепископа Галстаняна, чего так испугались армянские власти и почему все это может быть атакой на Россию — в материале 360.ru.

Пашинян — враг церкви Команда Пашиняна никогда не была союзником Армянской апостольской церкви. К этой конгрегации относят себя большинство армян. Согласно опросам, церкви они доверяют больше, чем правительству. Премьер же не раз критиковал иерархов за связи с предыдущими властями Армении. Отношения испортились окончательно после того, как католикос Гарегин II призвал к отставке Пашиняна за поражение во Второй карабахской войне. Кто такой архиепископ Баграт В среду, 25 июня, армянские власти заявили о раскрытии плана по захвату власти и задержали 14 человек во главе с архиепископом Багратом (Вазген Галстанян). Это влиятельный и уважаемый представитель Армянской апостольской церкви.

Фото: Kenneth Martin/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Широкую известность владыка Баграт получил в 2024 году, когда неожиданно стал лицом массового протестного движения. Тысячи людей вышли на улицы под его началом, выступая против политики премьера Пашиняна. Именно Галстанян организовал в знак протеста пеший марш из приграничного Тавушского региона до Еревана, а затем возглавил в столице несколько многотысячных митингов, став отчасти одним из лидеров оппозиции. Против кого «Священная борьба» В разгар тех событий летом 2024 года по инициативе архиепископа Галстаняна оформилось оппозиционное движение под названием «Священная борьба». На протяжении нескольких месяцев Галстанян и его сторонники проводили митинги и шествия, обсуждая внутреннюю и внешнюю политику и выражая несогласие с курсом Пашиняна. Фактически «Священная борьба» декларировала стремление отстаивать национальные интересы и даже ставила перед собой амбициозную задачу сменить власть конституционным путем — через выборы или давление общества. Успеха добиться не удалось, публичные выступления прекратились. Теперь же следственный комитет Армении уверяет, что вместо этого архиепископ Баграт и другие лидеры «Священной борьбы» задумывали вооруженный переворот.

Фото: РИА «Новости»

Картина заговора маслом Официальная картина заговора выглядит крайне радикально. По версии следствия, лидеры «Священной борьбы» создали разветвленную подпольную сеть и готовили силовой мятеж. В материалах СК Армении утверждается, что архиепископ и его союзники завербовали более 1000 единомышленников, раздобыли подробный план города Еревана, закупили тысячи самодельных зажигательных устройств и острые металлические шипы для пробивания шин. Предположительно, заговорщики планировали сформировать около 200–250 ударных групп по 25 человек, преимущественно из бывших военных и полицейских. Каждой группе ставилась своя задача. Криминал, монахи и олигархи против Пашиняна Насколько убедительны эти утверждения, вопрос открытый. Пока общественности представлены лишь отрывочные сведения о ситуации.

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Премьер Никол Пашинян со своей стороны поспешил объявить, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план» по захвату власти. Оппозиция же настаивает, что никакого преступного плана не существовало, а власти инсценировали заговор, дабы расправиться с неугодными. Пашинян целится в Москву? Главным обвинением по уголовному делу о заговоре проходит архиепископ Баграт. Пашинян же утверждает, что организатором выступал католикос Гарегин II при поддержке российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна. Пашинян открыто конфликтует с главой церкви. Он утверждает, что Гарегин II не стал соблюдать принятый им обет безбрачия и у него якобы есть ребенок. Столь серьезное нарушение формально не дает Гарегину II занимать пост католикоса.

Фото: РИА «Новости»

Педофилы и мафиози К нападкам же на священнослужителя присоединилась и жена Пашиняна Анна Акопян. Как писал News.am, она назвала Гарегина II «главным мафиози», а его сторонников — «главными педофилами страны». Верховный совет Армянской апостольской церкви счел, что Никол Пашинян начал кампанию против этой конгрегации. Для того, чтобы «подорвать авторитет церкви как внутри страны, так и на международной арене». Недружественный шаг против России Арест лидера «Священной борьбы» моментально получил международный резонанс. В России, где традиционно внимательно следят за ситуацией в близкой Армении, восприняли происходящее крайне негативно. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что задержание архиепископа — «очередной недружественный акт» со стороны премьера Пашиняна.

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Политолог Сергей Марков счел, что серия арестов Пашиняна направлена против России. «Пашинян главный удар сейчас наносит по Армянской апостольской церкви. ААЦ очень положительно относится к России. Поэтому эти аресты Пашиняна — они и против России», — объяснил специалист.

Миллиардер заступился за церковь В поддержку церкви выступил миллиардер Карапетян, у него есть и российское гражданство. Он заявил, что «небольшая группа» людей, забыв историю Армении, «напала» на церковь и народ. Бизнесмен в числе прочего пообещал вмешаться в кампанию против церкви «по-своему», если «политики не добьются успеха». Этот комментарий Карапетян сделал 17 июня. С обыском к нему пришли в тот же день. Пашинян назвал позицию миллиардера «угрозой Армении». Беспрецедентная атака Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук, профессор объяснил 360.ru, что армянские власти и в самом деле пошли против национальной церкви.

Никол Пашинян стал обвинять что якобы храмы забиты всяким мусором, служители культа нарушают обет безбрачия <…> жена даже его присоединилась и стала тоже обвинять духовенство и в педофилии, называть их изуверами. Это беспрецедентная атака, ничего подобного такого никогда не было. Андрей Кошкин

Фото: РИА «Новости»

Нападки Пашиняна на церковных иерархов носили фронтальный характер. В итоге глава правительства предложил собрать координационный совет для выборов нового католикоса. Церковь стала жертвой? В поддержку церкви, добавил Кошкин, выступил известный предприниматель. Его также обвинили в противоправной деятельности, скандал начал набирать новые обороты. «Но если сюда еще подключат верующих, то будет совсем, наверное, большой такой скандал, в котором будут участвовать большие массы людей», — предположил политолог. В июне 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Текущая атака на церковь — акция спланированная, проводится она с перспективой широкого захвата. Речь идет, как полагает Кошкин, о серьезном масштабном проекте, который должен закончиться успехом команды Пашиняна.

Церковь в Армении часто выступала с патриотических позиций, становилась оплотом протестных настроений. Если зачистить верхушку, то можно при хорошем раскладе оппозицию перевербовать, скоординировать усилия. При плохом просто обезглавить и начинать давление. Так что я полностью разделяю ваши опасения, что это серьезная подготовка к выборной кампании. Андрей Кошкин

Нападки Пашиняна на РПЦ Апостольская церковь Армении (ААЦ) — одна из древнейших христианских церквей, имеющая ряд особенностей в догматике и обрядах, отличающих ее от византийского православия и от римского католицизма. По данным армянских социологов, до 70% населения Армении доверяет церкви и только 30% правительству Пашиняна. Это один из ответов, почему Пашинян и его команда начали гонение на ААЦ, объяснил 360.ru Геннадий Подлесный, директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук. Еще одной причиной, возможно главной, Подлесный также считает грядущие выборы. ААЦ не поддерживает ни Пашиняна лично, ни подконтрольное ему правительство. Весной 2025 года партия Пашиняна, «Гражданский договор», проиграла выборы мэров Гюмри и Паракаре. «Армянские социологи дают рейтинг этой партии около 11%. Понятно, что с таким рейтингом парламентские выборы не выиграть. ААЦ стоит на патриотических позициях, имеет хорошее отношение с РПЦ. И это идет вразрез с нынешним курсом команды Пашиняна», — резюмировал Геннадий Подлесный.

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Клевета и ложь Армении Отсюда и попытки Пашиняна скомпрометировать священников ААЦ, полагает Подлесный. По его словам, в ход уже пошли клевета, ложь, инсинуации, в первую очередь о личной жизни видных священнослужителей.

Пашинян заявил, что храмы в стране «забиты всяким мусором», а епископы нарушают обет безбрачия. Якобы у католикоса Гарегина II есть внебрачный ребенок. Гражданская жена Пашиняна Анна Акопян пошла еще дальше. Она заявила, что «главные педофилы страны» взбесились из-за слова «чулан». Геннадий Подлесный

Поддержку им оказывает и секретарь правящей партии Артур Аванесян. Он угрожает опубликовать некий компромат на епископов. Цель — выбить патриотов Под ударом находится и архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из лидеров протеста против политики Пашиняна в прошлом году. В знак протеста против демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области он возглавил пеший марш от линии соприкосновения до Еревана, а потом еще в армянской столице провел несколько многотысячных митингов, напомнил Геннадий Подлесный. «Протестное движение поддержало центральное руководство ААЦ. И хотя движение уже угасло и не имеет поддержки у населения, его пытаются добивать, выбивая главных инициаторов этого движения», — предположил политолог.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Российские армяне против Пашиняна В настоящее время власти Армении арестовали 14 человек, в основном священников и оппозиционных политиков. «Безусловно, армянская диаспора в России не поддерживает нынешнюю политику Пашиняна и его команды, и это находит отражение, в том числе, в выступлениях некоторых депутатов Госдумы России, к примеру, Яны Лантратовой», — отметил Геннадий Подлесный. Диктатура в Армении Политолог полагает, что политика Пашиняна может и не спровоцировать всенародное возмущение, поскольку «в Армении уже установилась диктатура и никакие демократические институты при таких обстоятельствах не работают». Кроме того, объяснил политолог, Пашинян и его команда работают на упреждение.

Они обвиняют оппозицию в подготовке военного переворота, захвата власти, а сами — захватившие власть преступники — фактически выступают против демократии. Обвиняют в этом тех людей, которые хотели бы мирным, демократическим путем высказывать свою точку зрения и убеждать избирателей в том, что политика Пашиняна идет вразрез с интересами Армении. Геннадий Подлесный

Ночью 26 июня стало известно, что архиепископа Баграта Галстаняна арестовали на два месяца. Решение вынес Ереванский суд. Священнослужителю предъявили обвинения в подготовке теракта и подстрекательстве к массовым беспорядкам.