По немецкой программе для беженцев в Россию за год вернулись 1334 человека

В 2025 году в Германии 1334 человека воспользовались программой REAG/GARP для возвращения в Россию, сообщил немецкий журнал Stern . Это реинтеграционная и эмиграционная программа, поддерживаемая правительством, предназначенная для лиц, ищущих убежище, и для возвращенцев.

Программа REAG/GARP предлагает, что федеральное правительство Германии оплатит перелет мигрантов и выдаст разовое пособие: 1000 евро для взрослых и 500 евро для несовершеннолетних.

Эти средства предназначены для возвращения на родину. Однако на сайте программы указано, что она не распространяется на граждан Украины из-за текущих боевых действий.

В 2024 году около 40-45% россиян, покинувших страну после начала военной операции на Украине в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом сообщил глава московской компании Finion, специализирующейся на переездах за рубеж, Вячеслав Картамышев. Президент России Владимир Путин в середине 2023 года отметил, что, по его оценкам, половина уехавших россиян уже вернулась домой, и этот процесс еще продолжается.

При этом, как сообщил в конце прошлого года РБК, российские компании отказываются принимать на работу вернувшихся на родину релокантов. Наниматели уточняют, что у таких кандидатов завышенные запросы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил запретить релокантам работать на госслужбе.